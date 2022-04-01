警打擊東九龍販毒集團　拘3男包括主腦　最細15歲

金方東九龍總區日前根據線報及調查，在區內進行打擊毒品的行動，分別在觀塘及油塘拘捕3人，包括集團主腦及兩名未成年男童。行動中共檢獲市值130萬港元毒品、製造毒品的原材料及製毒工具。警方表示，留意到近日有不少毒品案件涉及青少年罪犯，呼籲社會各界提高警覺，避免青少年被不法之徒招攬為毒販，斷送一生前程。

東九龍刑事部探員前晚(3月30日)展開行動，在觀塘道一座工廠大廈內，截查兩名分別15及16歲男童，在他們身上及上址一單位內，檢獲約2.2公斤懷疑氯胺酮、小量懷疑可卡因及毒品包裝工具。探員其後再在油塘一個私人住宅內，拘捕一名27歲男子，相信為犯罪集團主腦，探員遂把該名男子，帶到位於油塘區內一個工廠單位內搜查，並檢獲合共22公斤用作忘我類危險藥物(俗稱「Fing頭丸」)的原材料、3部可以用作製造危險藥物的機器、小量懷疑氯胺酮、680粒懷疑硝甲西洋(俗稱「五仔」)及包裝工具。

東九龍總區特別職務隊主管李啟銘高級督察指，行動中檢獲的毒品市值約130萬港元，相信今次的行動已瓦解一個活躍於東九龍的三合會、利用未成年人士販運及製造危險藥物的犯罪集團，3名被捕人士現正被扣留調查。李同時表示，警方留意到近日有不少毒品案件涉及青少年罪犯，反映青少年吸毒及犯毒問題日趨嚴重，情況令人擔憂。有見及此，警方稍後會透過社交平台，發放有關數字，以引起社會對青少年吸毒問題的關注，呼籲各界提高警覺，以避免青少年被不法之徒招攬為毒販，斷送一生前程。