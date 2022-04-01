何栢良指單靠全民強檢達清零不切實際　促聚焦部分市民進行快測

政府擬利用快速抗原測試以了解本港感染情況，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(4月1日)在電台節目表示，政府向市民派發快速抗原測試劑，對近期已確診人士來說無甚意義，故應考慮聚焦一部分市民接受快速測試，而在進行全民快速檢測後，便可掌握社區的傳播情況，政府應向市民解釋日後會否用作調整社交距離措施的參考指標。

至於全民強檢方面，何認為單單進行數次全民檢測就希望達致「清零」是不切實際，因為目前變種病毒Omicron BA.2在全球大流行，加上其傳播性高，何與其同事亦有清楚共識，認為以本港社會的情況，並不特別贊成進行全民強檢，如要推行亦需選擇時機。

政府最快將於明日(2日)起向全港市民派發「防疫服務包」，以利用「防疫服務包」的「快速抗原測試劑」，短時間內了解本港社區的感染狀況。何指，政府向350萬個家庭派發防疫服務包，每個服務包有20個抗原測試，即可做大量快速測試，有助於基層以及不知道哪款快速測試有效的市民。

為了全民快速測試有成效，何認為需同時確保市民的採樣方法正確，但就不太擔心快速測試會出現失誤的情況，因市民應會重複檢測。他以3月初疫情高峰期時的染疫比例作說明，3月初時各年齡層的確診比率約為11%，近一周已回落至低於5%，而近期的圍封強檢確診比例亦低於5%，相信市民採用快速測試驗出的比例肯定低於5%。

而對於行大型防疫安排，何認為每次推行應有目的，當局需解釋利用派發的快速測試檢測，對社區傳播情況有較準確掌握後，會否用以調整在4月21日社交距離措施的放寬時間。