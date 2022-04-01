1.5萬假難民滯港嘥米飯　入境處編外職位續3年　議員轟倒錢落海

假難民纏港禍港多年，偷渡客濫用免遣返聲請程序，留港做黑工與港人爭飯碗，甚至加入黑幫從事非法勾當，劣漬斑斑。保安事務委員會今早(4月1日)召開會議，討論把入境處遣送審理及訴訟部的助理處長編外職位保留3年，以繼續督導處理免遣返聲請的工作和加強與聲請人相關的措施。有議員批評，港府多年來浪費數十億公帑是「倒錢落海」，希望政府打擊假難民濫司法覆核程序，亦有議員希望當局可在疫情後，把隔離營改為禁閉營集中管理假難民。

保安局副局長區志光表示，雖然免遣返聲請的整體情況自2019年起大致保持平穩，但審核聲請的工作疫情影響，影響為聲請人提供的公費法律支援服務，阻延了審核程序的展開，而接獲的新聲請數目亦有所上升。在去年6月，尚待入境處審核的新聲請數目曾升至約1,500宗。透過入境處積極處理，截至今年2月，尚待入境處審核的聲請數目已回落至455宗。

同時，於今年2月底，尚待酷刑聲請上訴委員會處理的上訴個案約有2,600宗。此外，約14,800名聲請人基於不同理由仍然在港，當中大部分在其聲請或上訴被拒後提出司法覆核許可申請，因而阻延了他們的遣返安排。

議員李梓敬表示，假難民多年來浪費大量公帑，並關注聲請被拒者提出後繼聲請要求的數目有上升趨勢。自實施統一審核機制至今年2月底，入境處累計接獲1,353宗後繼聲請要求，當中446宗在2020年提出，並於2021年進一步增加至510宗。區志光指出，法庭已加快處理相關案件，又提到法庭已在適當情況下酌情發出指令，限制相關人士在未獲得法庭授予的許可下不得提出任何與聲請有關的法律訴訟。

議員葛珮帆指出，現時每年政府仍用10多億公帑處理假難民問題，很多市民認為是「倒錢落海」，又指出近期有外傭申請免遣返聲請，並關注假難民的原居地及來港途徑。區志光回應指，2021年有2,528宗申請中，有95%來自南亞及東南亞國家，而非法入境者約佔4成，逾期居留約佔一半。入境事務處副處長郭俊峯則指，近期留意到外傭提出免遣返聲請的情況，認為與入境處近期打擊跳工有關，部分外傭從而希望在港打黑工，或在港逗留，繼而再被人唆使提出免遣返聲請。

議員周文港提出，在疫情後把隔離中心用作假難民的禁閉營，區志光則指香港缺乏土地資源，把土地用作禁閉營有實際困難。議員陳曼琪則表示，「如果政府能盡快妥善解決假難民問題，就算要求再開多十個位，每年頂多都係花納稅人幾千萬」，但近年政府已花費60億公帑，希望當局提供相關開支的數據。區指2020-21年約花費了9億港元，2021-22年則花費了約10億港元，主要包括審核及上訴、遣送、人道援助，及法律支援等。

另外，委員會亦討論了在廉政公署設及1個新職級，及1個屬該職級並為期3年的編外職位，以為廉政專員執行國際反貪局聯合會主席職務提供所需支援。