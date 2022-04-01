前區議員葉子祈巴士違口罩令兼誤導警方　判罰8萬元及緩刑

前西貢區議員葉子祈去年5月在一輛公共巴士上無戴口罩，被票控違反防疫規例，另被控誤導警務人員、滋擾公眾及故意阻撓巴士司機等共4罪。被告於2月17日被判4罪成立後，還押至今天（1日）被押解回觀塘裁判法院接受判刑。裁判官杜浩成判他監禁8個月，緩刑2年半，另須就4罪合共罰款8萬港元。裁判官表示，考慮到案件先後因為懲教署安排、被告在獄中確診新冠肺炎，以及裁判官患病等情況而多次押後，導致被告遭還押長達44天，亦因此心感沮喪，故特准判被告緩刑及罰款。

現報稱無業的27歲被告葉子祈，被控於2021年5月7日在將軍澳隧道巴士轉乘站提供虛假資料，即表明有合理理由在公共巴士內不戴口罩，意圖妨礙或拖延達到公正的目的，以圖誤導警員葉智泓；及於同日在將軍澳隧道796C巴士上沒有履行佩戴口罩的責任，對公眾造成滋擾；以及在無合理辯解下故意妨礙、阻撓或分散司機的注意力。傳票罪則指被告在登上或身處公共交通工具時，沒有佩戴口罩。

控方透露，被告並非首次被檢控無戴口罩，他曾於2021年承認一項相關傳票罪，被罰款2,000港元。辯方求情指，被告曾於英國求學，攻讀大學的工程學課程，並在畢業後於當地一間汽車公司工作一年。2019年初，被告為了照顧病母返港，同年3月成功當選西貢區區議員。被告於求情信中，承認他案發時的行為愚昧無知，承諾不會重犯。

裁判官判刑時指，被告的罪行涉及重大公眾利益。被告因為在巴士上沒有佩戴口罩，引致警員接到報案而來調查，及後被告向警員訛稱有合理辯解而不佩戴口罩，其行為干擾警方執法，影響司法公正。加上被告有意違反政府公布的防疫條例，考慮新冠肺炎是生死攸關的事件，在各方面都影響社會。因此案件牽涉的公眾利益並不一般，而是十分重大。但鑑於判刑有所延誤，故決定判處緩刑。

案件編號：KTCC 1368、KTS 9461/2021