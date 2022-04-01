愚人節傳文憑試延期至5月中　考評局澄清消息子虛烏有

第5波疫情持續，中學文憑試能否如期於4月22日開考一直受外界注目。不過，今日(4月1日)東網卻收到一份疑似為考評局後備方案文件，包括考試時間表及聲稱將於下周一(4日)發布的新聞稿。據該文件指，今屆文憑試將會延期至5月中，4個核心科目將訂於5月13日至19日舉行，而放榜日期則會延至7月底。不過，考評局得知相關消息後，即時澄清消息子虛烏有。有學界人士亦表示文憑試延期影響重大，但今次事前卻從未聽聞風聲，估計可能有人趁愚人節惡整考評局。

根據東網收到的考試時間表及新聞稿，只見不論格式，還是行文字眼，均與官方十分相似，外人實難以分真假。其內容大意主要是指文憑試四大核心科筆試包括英國語文、數學、中國語文及通識將於5月13日至5月19日舉行，而體育及音樂科的實習考試則暫定於6月2日舉行，而放榜日期則會延至7月底。而考評局得知相關消息後，便即澄清消息屬子虛烏有。

教聯會主席黃錦良指由於自己一直未有聽聞相關消息，估計可能有人趁愚人節惡整考評局。不過，他亦補充指如一旦屬實，勢必會引發一連串骨牌影響，如中學復課安排、師生士氣及海外升學安排等。

根據資料，考生一旦在考試當日自行進行的快速抗原檢測時，檢測結果為陽性，就不能考試。考生若有發燒、出現病徵、正在強制檢疫、未完成最後一次強制檢測，或仍在等候最後一次強制檢測的結果，亦不能考試。學校考生如因上述原因而缺席考試，可通過學校向考評局申請科目評審成績。考評局會按現有機制評估學校考生的成績，並與過往2屆文憑試一樣，再次就科目評審成績作特別安排，即科目評審成績最高可達的等級，會由以往的第4級改為第5級。