9國禁飛解除　馬尼拉首航今到港　抵港人士滯留多月回港感開心

港府日前取消對9個國家的航班熔斷機制,今早(4月1日)陸續有香港居民乘機返港。今早首班航班由馬尼拉抵達香港國際機場,東網記者現場所見回港人士近百人,有抵港乘客表示,早前因航班熔斷機制,導致其行程一直被拖延,直至現時因可回港探訪親朋戚友,對此感到非常開心。另外亦有抵港外傭稱,等待差不多1年時間才可來港工作。

早前有9個國家因航班熔斷機制而被停飛多時,包括澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國。取消航班熔斷機制後,首階段措施只容許完成接種新冠疫苗的香港居民來港,且乘客須持有起飛前48小時的核酸檢測無染疫證明,並已向檢疫酒店預訂最少7晚住宿。乘客抵港後需在機場接受檢測,如無染疫便可乘坐專車到酒店隔離,如果在檢疫期第5至7天連續取得無染疫結果證明,即可提早離開檢疫酒店。

據機場抵港的航班資料所見,早前被納入熔斷機制的國家中,今日全日僅英國倫敦及菲律賓馬尼拉的客機抵港,首班由馬尼拉抵港的客機中,乘客於上午11時左右陸續步出抵港大堂。其中乘客Giselle表示,早於去年12月已計劃回港,惟因本港的熔斷機制而不斷被延遲,對此感到焦慮,而且過程中又不斷申請取消預訂航班和檢疫酒店等的相關退款亦感困難,但現時終於可以回港感到非常高興,因可以與久未相聚的親朋好友見面。

至於抵港外傭Homay則表示,已等了差不多1年時間才可來港工作,因一直需要逗留在菲律賓乾等而感到很不開心,坦言「Because so long time. I want to work.(因為等了很長時間,我想工作)」。

而抵港外傭Ruth則表示,已在香港工作30年,現再得僱主聘請便決定回港,惟因簽證及航班熔斷機制問題,延遲了半年才能抵港,形容到港後感到開心、雀躍。