2019年10.1黃大仙暴動罪成　3年輕被告判入教導所

2019年10月1日全港多區有遊行集會，其中黃大仙的示威演變成激烈警民衝突。警方當日拘捕多人，其中有8女4男被控以暴動罪，經審訊後其中11人被判罪成，當中3名被告今早（1日）於區域法院被判教導所令。法官李俊文指，暴動現場涉及數百至過千名示威者，為時約40分鐘，雖然有人投擲磚頭及汽油彈，但沒有市民或警察受傷，各被告亦只是身處現場，以鼓勵形式參與，其參與程度較低，加上3人年輕及有良好背景，李官認為給予3人更生機會合乎公眾利益，不會過於寬容。

3名被告為鄧有釗（19歲）、方銘（20歲）及郭晞桐（20歲），控罪指他們於2019年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶與他人參與暴動。法官今表示，案發當日為公眾假期，事件對公眾及交通滋擾較少，認為暴動規模相對較小。而且當日無人因擲磚及汽油彈而受傷，只造成道路及欄杆受損。但各被告只是身處現場，沒有證據顯示各人有暴力行為，各人亦非暴動的主導角色。法官考慮到3人年輕及有良好背景，案發時年僅16至18歲，年少衝動及受到社會氣氛影響，沒有深思熟慮而犯案，認為給予3人更生機會合乎公眾利益，故決定判3人進教導所。

法官提到，鄧有釗的代表律師求情時，請求法庭判處勞教中心令。雖然感化官亦指鄧適合勞教中心，而辯方亦呈上3宗案例，惟3個案例的被告均年僅14至15歲、並主動認罪，法官認為與本案情況不同。加上勞教中心是透過紀律及勞動加強守法意識，相較而言，法官認為教導所的學業及職業訓練對鄧更有裨益。另外，法官亦留意到女被告郭晞桐在求情信中指希望給予感化機會，李官指出考慮到案件性質及嚴重性，感化令並不可行。而辯方則澄清，郭的意思只是願意遵從感化官指示，並提到郭較早前曾墮胎，因此心身經歷較大風浪。

案件編號：DCCC 770/2020