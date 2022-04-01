本港黑臉琵鷺數量微升　全球數量首破6000大關

於香港棲息的黑臉琵鷺數目持續下降，被列為「瀕危」物種的黑臉琵鷺，不少於香港和深圳之間后海灣過冬，然而香港觀鳥會剛進行2022年黑臉琵鷺全球同步普查，發現全球黑臉琵鷺數量持續上升並再創新高，其中后海灣棲息的數量輕微上升，今年錄得數量為369隻，比去年增9.8%，扭轉以往跌勢，研究團體認為升幅僅因整體數量上升帶動。

香港觀鳥會自1994年起每年進行《黑臉琵鷺全球同步普查》，今年調查於1月7至9日完成，覆蓋全球超過40個地點，包括香港和深圳之間的后海灣、南韓、日本、台灣及越南等，發現全球黑臉琵鷺數量再達有紀錄以來最高，達6,162隻，較去年上升18.0%。

於台灣棲息的黑臉琵鷺數量升幅最顯著，有近3,824隻，佔統計的62.1%，而於香港后海灣棲息的黑臉琵鷺數量亦有輕微上升，今年錄得數量為369隻，比去年升9.8%，馬來西亞則首次發現有黑臉琵鷺棲息。但澳門找到的數量則按年下跌一半，僅得22隻。

香港觀鳥會總監余日東表示，一直擔心澳門的情況，指當地近年大力發展，興建酒店，對環境持續產生破壞，但近年黑臉琵鷺卻未有大跌，「可能今年頂不住了」，認為此為本港上了一課，切勿損害生態。

余又指，黑臉琵鷺絕種危機一年較一較減少，惟主要因為台灣的數量增多所致，本港的數量升幅不明顯，估計只因整體數字上升所帶動。