議員憂醫護人手流失　促跟進挽留人才措施成效

立法會一個委員會於今日(4月1日)討論威爾斯醫院、聖母醫院和葛量洪醫院的重建工程，涉款約380億港元，會上多名議員表示支持。其中選委會界別陳沛良發言時反映擔心公立醫院人手流失情況，認為增加了醫療設施，就要增加醫護容量，否則有設施卻缺乏人員使用，質疑本港醫護人手是否足夠。

食物及衞生局副局長徐德義指，當局會每3年檢視1次醫護人手，相信有助規劃，又指政府一直致力栽培本地人才，並已修例便利海外培訓醫生來港執業，醫管局也有增加醫護晉升機會、增加培訓機會以及確立專業認可等，認為可以減停醫護人手流失，挽留人才。

陳沛良表示，明白當局對挽留醫護人手做了許多工作，惟目前觀察挽留人才的成效仍然不足，敦促當局跟進挽留人才的措施成效。陳又引用數字指，去年11月公院醫生流失人數上升6.2%，護士流失人數亦上升7.7%，並預計將會流失1,600名醫生。

議員楊永杰在會上建議，將聖母醫院改建為急症醫院，指黃大仙居民到其他地區的急症醫院較遠，經常塞車；工聯會黃國表示同意，又建議聖母醫院同時提供24小時門診服務。徐德義回應指，新的啟德急症醫院將成為九龍中聯網的大型龍頭醫院，而聖母醫院的定位在於提供社區分科和門診服務，又指聖母醫院面積小，不能成為急症醫院。