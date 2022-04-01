第6輪防疫基金補貼運輸業界　的士小巴獲3萬港元

疫情及防疫措施收緊均對各行業造成衝擊，當中包括交通運輸行業，港府透過第6輪「防疫抗疫基金」向業界提供補貼，當中包括本地的士、小巴、街渡及非專營公共巴士等，補貼金額2萬至3萬港元，跨境渡輪營辦商則可獲50萬港元補貼。

港府表示，運輸署今日(4月1日)起陸續發信通知的士及紅色小巴登記車主，透過電子平台辦理登記領取3萬港元補貼的詳情。運輸署在完成核實車主所提交的資料後，將於一至兩個月內以自動轉帳形式發放補貼。截至昨日(3月31日)，運輸署已收到97%的綠色小巴營運證持有人申請，涉及3,188部綠色小巴，並已陸續向完成申請審批的持證人發放相關的補貼。

至於本地非專營公共巴士、學校私家小巴、本地出租汽車、跨境巴士及跨境出租汽車的補貼申請將於6月30日截止，運輸署已發信通知合資格的登記車主有關3萬港元補貼安排的詳情，會在完成核實車主所提交的資料後，將於一至兩個月內以自動轉帳形式發放補貼。運輸署亦已陸續發信通知街渡營辦商2萬港元補貼的安排。

跨境渡輪方面，每艘合資格的跨境渡輪船隻的營辦商可獲50萬港元補貼。海事處已發信通知各合資格的跨境渡輪營辦商有關補貼安排的詳情，並會在完成核實營辦商所提交的資料後，陸續安排發放補貼。