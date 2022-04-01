政府冀禁追租草案月底通過　議員轟涵蓋範圍太廣　有違合約精神

疫下湧現結業潮，政府推出《商業租户短期保護措施(2019冠狀病毒病疫情)條例草案》補救，該草案禁止業主在3個月的「保護期」內，追討租戶未能按照租賃繳交、自2022年1月1日至「保護期」屆滿期間內的租金。立法會今日(4月1日)召開法案委員會討論草案，有議員批評草案違反合約精神，生效日期表述屬「語言偽術」，禁追租亦具追溯力權力，與普通法做法不符；亦有議員支持盡快通過議案，避免中小企大規模倒閉。財政司司長私人辦公室顧問卓永興表示，政府目標是在本月27日的立法會大會通過草案，強調政府是在法例刊憲後禁止追租的行動，而政府的措施並非只是保護中小企。

條例規定業主和租戶如在保護期內簽訂租金協議，可獲豁免於法例之外，議員邵家輝則關注協議是否需交給政府作證明。議員陳振英詢問條例草案是否對民事合約有凌駕性，以及銀行純粹向逾期還款的人發催收函，此舉會否被視作違法。

卓永興表示，沒有要求業主和租戶將協議抄送政府，因為協議只等同一般租約，雙方日後有爭議時亦可根據協議內容解決，而協議理應是書面擬定。另外，卓表示條例有凌駕性，因為就算某抵押協議、貸款協議或關於某貸款的任何其他文件另有條款及條件，條例仍然適用。至於純粹發催收函等行為，協議並無相關規定，但指如果收到針對業主的投訴，會交由差餉物業估價署跟進，如果涉及貸款人的投訴，就會交由香港金融管理局跟進。

議員陳紹雄則指政府有否估算暫緩追租的成效估算，即有多少中小企受惠，因為如果沒有評估，而去做干預市場的事是否值得。而議員邱達根亦指當局會否考慮條例在3個月限期屆滿後，再額外延長3個月。此外，議員周文港關注條例會否引起司法覆核爭議。

卓永興強調基本法有保障個人財產權的規定，而當局亦沒有令業主失去財產權，只是延遲收租時間。卓永興又指估計可惠及10多萬商戶，但由於法例推行急切，當局未能做到較大型的調查，實際的受惠人數未能預視。卓亦指顧及業界需要，推行「3+3」禁追租對業主壓力較大。

至於地產及建造界議員龍漢標強調反對條例立法，因為條例違反合約精神，加上條例欠租期訂於2022年1月1日開始，批評政府指措施在法例刊憲後生效是「語言偽術」，亦與普通法沒有追溯力的做法相違背。他亦指又措施涵蓋範圍太廣泛，連未受疫情影響的大型租戶亦包括在內，認為是遠超政府立法原意。

卓永興指與律政司研究後，認為禁追租並不具追溯力，亦否認是「語言偽術」，強調政府是在法例刊憲後禁止追租的行動，但欠租期有需要由今年年初開始計算，是有一個微妙的分別。他又指當措施公布數日後，已有數個發展商入稟向租戶索償，涉及70多宗個案，其中有發展商提出41項索償，數額分別比平時多2倍和8倍。卓又強調，政府的措施並非只是保護中小企，而是防止企業大規模倒閉，認為措施符合立法原意。

有關條例改善了原有的立法建議，即在《條例草案》中清楚表明「保護期」只為期3個月，不會延長；對貸款人同樣實施暫緩追討還款的安排；業主和租戶如在保護期內簽訂租金協議，可獲豁免於法例之外；業主若生計因法例的實施而受到影響，可獲免息墊支貸款；以及受影響人士可要求延期繳付差餉及地租而毋須支付附加費或利息。