學生貸款免息延遲還款安排　今日起延長兩年

受新冠肺炎疫情影響，政府在第二輪｢防疫抗疫基金｣下，由立法會財務委員會於今年2月15日，批准延長為學生貸款還款人提供的免息延遲償還貸款安排，並由今日(4月1日)起開始延長兩年。

在延長安排下，所有已開始償還貸款的學生貸款人(已對其展開法律追討行動的拖欠還款者除外)，以及將於今年4月1日至2024年3月31日(延長的暫緩期)期間畢業及開始償還學生貸款的新帳戶還款人，均可受惠於延長免息延遲還款安排。學生貸款還款人毋須提出申請，在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處(學資處)會向所有合資格的貸款還款人發出通知書。

學資處屝於上月開始，分批向合資格的學生貸款還款人發出通知書，通知有關延長免息延遲還款安排的詳情。延長的暫緩期間，合資格的學生貸款還款人毋須償還應繳的本金及利息，貸款在延長的暫緩期內不會計算利息，他們的還款期亦會相應延長最多兩年，免入息審查貸款的還款人亦毋須繳付每年180港元的行政費。還款人亦可選擇不延遲還款，並按原有還款表如期還款，包括應繳的本金和利息。