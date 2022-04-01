玩具店員涉非禮男童案　押後4.11續審

連鎖玩具店男職員被指於工作期間，趁一名11歲小五男生獨自遊逛時，觸碰男生下體，更說自己「有啲硬」，問男生可否幫他「按摩下」。他被控非禮及向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為2罪之案件，今天（1日）在東區裁判法院續審。裁判官在控方舉證完畢後，裁定控方表面證供成立，把案押後至4月11日續審，屆時被告將決定是否作供，但辯方今天已表明會傳召1名辯方證人作證。

被告溫諾賢現年22歲，他被控於2019年7月6日，在太古城中心玩具反斗城內非禮男童X，及向X作出猥褻行為。X現時就讀中二。X的父親今作供指，事件發生後兒子與他們會合，並一起玩玩具。他見兒子玩得「好開心」，直至準備離開時，兒子才指向被告，說「好似被人侵犯咗」。他及後曾與被告對質，被告卻「依依哦哦」，沒有正面回答。

全部控方證人作供完畢後，裁判官裁定2項控罪表證成立。辯方律師指需時向被告索取指示，以決定會否作供自辯。律師又透露將傳召一名被告的同事作品格證人，但該證人不久前被列作緊密接觸者，須接受家居隔離至4月9日，今日無法到庭。裁判官考慮後，決定押後案件至4月11日續審。

據X早前的證供透露，當晚他和家人到玩具反斗城，期間他獨自去放置樂高積木的角落。被告站到他身旁，提醒他要將玩具「放好啲」。其後X感覺到下體左右搖擺。未幾被告站起向他說「好靚仔」，然後捉着他的手，拉他往附近牆壁，稱「我下面有啲硬，可唔可以幫我按摩下」，並試圖將他的手放到被告的下體。

案件編號：ESCC 2597/2021