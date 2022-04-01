未成年少女賣淫集團4人落網　2萬售「初夜」僅獲百元酬勞

警方西九龍總區重案組，經情報分析及調查後，前日(3月30日)採取代號「銳劍」的執法行動，成功瓦解一個操控未成年少女的賣淫集團，拘捕女主腦在內共4名集團成員，以及1名男嫖客，另尋獲4名被操控賣淫的少女。據悉，涉事集團分工精細，利用通訊軟件頻道進行露骨宣傳，並以噓寒問暖及送禮等方式誘騙少女「下海」，其中有女童被集團開價2萬港元出售貞操，完事後只獲100港元酬勞，淪為他人的賺錢工具。

西九龍總區刑事部(行動)警司鍾雅倫表示，集團女主腦透過通訊軟件Telegram創立頻道，以「幼幼」、「學生妹」等字眼，配合性感少女照招徠嫖客。集團多名代理主要負責招攬少女，多數利用網上交友平台，或者在球場及遊樂場等少女流連的地方接觸受害人，與她們建立朋友關係、噓寒問暖，再以金錢及名貴禮物博取信任，藉口利誘他們賣淫。另外，集團會用名貴房車接送受害人到不同地方及酒店接客，甚至提供住宿地方窩藏一些離家出走的少女。

探員經深入調查後，前日以涉嫌「操控未成年少女賣淫」及「管有兒童色情物品」拘捕37歲女主腦、2名分別19及29歲的男代理和1名18歲女代理，另以「與未成年少女發生性行為」及「製作兒童色情物品」罪拘捕一名43歲男嫖客。

行動中，警方檢獲超過15,000港元現金、名貴手袋、首飾、球鞋、香水等，更在其中一名代理的手機內發現數千段相信是兒童色情影片及照片，另尋獲4名正被集團操控的少女，她們有3人僅15歲，另外1人為17歲，當中1名15歲少女早在今年2月初被家人報稱失蹤。

警方相信，行動已徹底瓦解該個集團，初步調查得知，集團已運作超過1年時間，期間一共操控10數個未成年少女賣淫，集團在日常經營的社交頻道貼出的廣告，不論文字及照片均十分露骨，但並無標上交易價錢，促使嫖客直接聯絡「議價」，而最近每日均吸引數名客人光顧。

鍾指出，集團極力謀取私利，雖然成員不時對受害女童送贈名貴物品，製造善意對待的假象，實質相關物品均為冒牌貨，純粹哄騙入世未深的事主。部分少女每次「肉金」約6,000、7,000港元，結果僅獲集團分發數百港元酬勞，其中一個極端個案，有女童被集團以2萬港元賣出「初夜權」，結果出賣貞操的受害女童亦只分得100港元，可見性質惡劣。

涉案集團主腦及2名男成員已被扣查，警方稍後會控告相關罪名，並在明日(4月2日)提堂；另一名18歲女成員則暫准保釋；至於涉事嫖客已被暫控1項「與未成年少女發生性行為」及1項「製作兒童色情物品」罪，今日(4月1日)已在九龍城法院提堂。警方的行動仍在繼續，正追查曾經光顧的嫖客，以及尋找其他涉事少女提供適當保護，不排除再有進一步拘捕行動。

該總區重案組總督察李嘉蕙強調，警方十分關注牽涉青少年的罪行，由今年1月至今，西九龍錄得多宗同類型案件，涉及12名未成年少女被不法分子操控賣淫，當中大部分少女均是透過網上交友軟件誤交歹徒。受疫情影響，兒童及青少年更依賴網上交友，卻不能夠深入了解對方底蘊，容易誤墮陷阱。警方提醒家長要多加留意子女去向及上網習慣，做好溝通及提醒他們多加小心。若發現子女忽然擁有自身無能力購買的名牌貴價物品，更應該主動了解，如有懷疑便報警求助。

警方又提醒兒童及青少年，上網時切勿接受網友禮物或金錢利誘，遇上帶色情或性意味的對話，千萬不要回應，更不能夠在鏡頭前裸露，或者傳送裸照及短片予他人，若有任何疑惑，請與父母、老師或者信任的成年人求助。

警方會繼續打擊該類型誘使或操控未成年少女賣淫的非法活動，重申「操控他人非法性交或賣淫」屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年；「製作或者管有兒童色情物品」可分別被判最高8年及5年監禁；「與13歲同16歲以下的女童性交」可分別被判最高終身及5年監禁。