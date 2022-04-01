警方巡查尖沙咀餐飲場所　5男女違防疫例遭票控

警方尖沙咀分區雜項調查隊人員，今日(1日)突擊巡查區內多間持有酒牌的餐飲場所，確保有關食肆及顧客遵守防疫規例。

行動中，警員在金馬倫道一食肆內發現兩名本地男子，年齡為42歲及60歲，未有於進入食肆前掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額告票。該食肆的一名30歲姓鍾女負責人亦因沒有確保顧客使用「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被票控。

另外，人員在海防道巡查期間亦發現兩名本地男子，年齡為33歲及39歲，沒有在公眾地方佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），人員遂向他們發出定額告票。

鑑於現時疫情嚴峻，警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。