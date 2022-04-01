今增5823新冠確診　包括3080宗快測呈報

第5波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(4月1日)新增2,743宗經核酸檢測確診個案，3,080宗經快速檢測呈報平台登記及成功確認，包括3宗輸入病例。換言之，本港新增5,823宗確診個案，第5波至今累計個案共1,150,607宗，其中725,257宗為經核酸檢測確診個案，另外425,350宗為快速檢測呈報個案。

死亡數字方面，昨日(3月31日)共有120名新冠患者離世，其中116宗醫管局呈報死亡個案，另有4宗由法醫通報死亡個案，年齡介乎61歲至94歲，全部患有長期病患，死因均疑與新冠病毒有關。現時共有53宗由法醫通報的個案，涉19女32男，年齡介乎51至98歲，其中7人是院舍院友，大部分有慢性疾病，當中有38宗死因或與新冠病毒相關。

張竹君表示，3宗輸入個案，其中2宗涉機組人員，在上月31日分別由巴林及加拿大到港，另外1宗是由德國到港，乘QR818航班。由衞生署公共衞生化驗服務處分析的1,135宗確診個案中，沒人感染Delta變種，另有1,129宗染Omicron，有6宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。昨日無新增院舍出現爆發，而在現有爆疫院舍中，就增加約100多宗院友確診個案。

有關快測呈報平台確診個案抽查，張指現時加快了流程，在確診當天傳短訊給已呈報確診人士，之後承辦市商就會在翌日將樣本水樽送到確診者家中門口，之後病人要自行取樣，再交回送檢；非如之前是前一晚打電話，第2日才傳短訊。另外，張提醒強制檢測、隔離及檢疫的罰則已增加，為有效方法阻斷病毒傳播，望市民合作。

有關新發現的病毒Omicron XE，張表示世衞正研究此新變種病毒，是否確有更多傳播力或增重病情，但仍須時研究及分析，要看其他有相關個案國家的研究。據她所知，港大在今年2月初發現有兩人感染XE，但在機場發現，之後在社區沒發現，應是輸入個案，但當局會繼續密切留意其他地方及世衞所發表、有關新變種病毒的資料。

針對疫情趨勢下降，張竹君表示相信是社區已有一定人數感染，令病毒傳播力下降，但現時仍有5,000多宗單日確診，認為確診數仍是非常高；她認為趨勢與人流有關，如果人流增加、活動增多，少不免有機會令疫情反彈。