添116名確診者病亡　38歲男死者染疫後情緒受困一度自殘

本港新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(4月1日)公布，再多116宗醫管局呈報死亡個案，包括96人昨日(3月31日)離世，包括49男47女，年齡介乎38歲至103歲，當中有52人來自院舍，有59人無打針、有27人已打1針、7人已打2針，有2人打3針；當中有92人為65歲以上長者。

何表示，昨日有3名較年輕死者，第一位為38歲男士，有精神科病史，3月17日自行快測確診，情況受困，手部及胸膜有損傷，送到瑪嘉烈急症室，之後轉到骨科病房留醫，期間有處方抗生素及抗病毒藥物，惟情況持續轉差，3月28日凌晨需入ICU，需要插喉，出現嚴重肺炎等，最終3月31日不幸離世。已打3針疫苗，死前出現的肺炎、肺栓塞情況相信與新冠肺炎有關，個案會交由死因庭跟進。第二名為45歲男士，本身有擴散末期癌症。第三名為58歲男士，有多樣長期病患，包括長期洗腎。

此外，何指由於數據滯後，3月19日至3月30日期間，再有20名病人離世，包括10男10女，年齡介乎59至歲102。過去一日再多1,473人出院，另有5名病人入院後揭染疫，其同房的6人列緊密接觸者；至今有共21,203名醫護確診新冠肺炎，其中19,013名員工已康復及返回工作崗位。

她續指，新增4宗由法醫通報死亡個案，年介61歲至94歲，全部患有長期病患，死因均疑與新冠病毒有關，現時共有53宗由法醫通報的個案，涉19女32男，年介51至98歲，其中7位是院舍院友，大部分有慢性病，當中有38宗死因或與新冠病毒相關。

第5波疫情截至目前共有7,732名死者，整體死亡個案涉3,139女4,593男，年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為86歲，當中有8宗為兒科病人，96%以上的個案為60歲或以上長者。病死率為0.67%。

何婉霞表示，現時共有10,298名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。她續指，過去24小時新增30名病人情況危殆，目前有24人情況嚴重，79名危殆病人於深切治療病房留醫。