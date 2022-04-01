本港2月曾現Omicron XE個案　均於機場堵截發現

新冠病毒席捲全球，其中英國更出現Omicron的新變異病毒株。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(4月1日)表示，有關英國新發現的Omicron XE病毒，她表示本港曾在今年2月初於機場發現相關個案，但之後未有在社區出現傳播病例，並強調當局會繼續密切留意其他地方及世衞所發表、有關新變種病毒的資料。

張竹君表示，當局有留意到其他地區出現的Omicron BA.1及BA.2複合病毒有，世衞目前正研究此新變種病毒，是否確有更多傳播力或增重病情，但由於要看其他有相關個案國家的研究，目前仍須時研究及分析。

另據她所知，防護中心早前亦接獲香港大學呈報，指今年2月初發現有兩人感染Omicro XE病毒，有關個案是在香港國際機場發現，但之後在社區沒發現，當局推斷屬於輸入個案。張竹君又指，有關當局會密切注視新病毒會否對本港有風險，亦會觀有否特別改變之處，相關內外防疫措施會隨之改變。