疫情未穩　康體設施仍停開　康文署宣布第八屆港運會取消

康樂及文化事務署今日(4月1日)宣布，基於新冠肺炎疫情未平，決定停辦第八屆全港運動會。

署方表示，原定在2020年至2021年舉行的第八屆港運會，因疫情影響已延期1年到2021年至2022年舉行，而由於政府今年1月起進一步收緊社交距離措施，康文署暫停開放轄下大部分康體設施，令已兩度改期的部分地區運動員選拔賽未能如期進行，而隨後的活動（包括區際體育比賽、賽馬會全城躍動活力跑──虛擬跑、十八區誓師暨啦啦隊大賽、開幕典禮及閉幕暨綜合頒獎典禮等）的舉行日期亦未能落實。

港運會籌備委員會經詳細商議，考慮到將面對持續不確定的因素，而且不少康文署康體設施會繼續用作抗疫用途，決定停辦第八屆港運會，以避免人流聚集，並減少社交接觸和病毒在社區傳播的風險。

2年一度的港運會是以18區區議會為參賽單位的大型綜合運動會，旨在鼓勵市民積極參與體育活動，同時促進18區之間的溝通，加強市民對居住地區的歸屬感和社區凝聚力。