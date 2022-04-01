幼園小學最快本月19日恢復面授課　逾6成家長認為應分階段復課

政府早前宣布計劃幼稚園及小學最快於本月19日恢復面授上課，為了解學校及家長對復課安排的看法，有關注團體早前分別對本港幼稚園、小學及家長進行調查，今日(1日)公布結果，發現近55%受訪幼稚園、小學贊成4月中復課，惟仍有近65%家長不贊成恢復面授課安排；大部分學校及家長均認為學童應先完成疫苗接種，若未能接種者亦應設「有條件性返校安排」，包括回校前每天須做快速檢測及每週進行一次核酸檢測。有議員建議，幼小學校應「分階段復課」，並盡快更新現時教育局及衞生防護中心的2套最新《健康指引》，讓校方有指引可依。

民建聯婦女事務委員會最近分別向414間幼小學校及8,389名家長進行問卷調查，涉及271間幼稚園及143間小學的校長，佔全港約26%幼稚園及約27%小學。家長方面，結果顯示有64.6%受訪者不贊成4月中復課，當中逾75%均表示最擔心學童感染新冠病毒；另外亦有逾60%家長認為學校應以「分階段」復課，即參照以往復課模式，以高年級先開始，先到初小、幼稚園。此外，亦有不少家長反映子女追不上學習進度，超過45%家長認為政府和學校應提供復課支援，包括加強對學生的課後學習及情緒輔導。

至於幼小學校方面，近55%受訪學校均期望4月中能順利復課，但考慮到第5波疫情複雜多變，67.1%學校認為應先以「分階段形式」復課，先安排高年級學生回校面授課。至於就返校學童應否接種疫苗，學校意見則出現兩極，其中認為應該為40.6%，不應該則38.6%。若未能接種的學童要回校上課，近80%表示該類學生回校上課前應採取特別安排，譬如須每天做快速檢測，以保障安全。

議員林琳認為，按政府最新安排，現階段並未要求學生需接種疫苗才能恢復面授課，惟考慮到不少家長反映擔心子女回校有感染風險，建議未接種疫苗或只接種一劑的學生，需於每天回校前進行快速檢測及每週進行一次核酸檢測，且必須於取得未受感染的證明後才能上學。她又建議政府在復課前及往後日子，加強向學校提供防疫用品，如N95口罩、面罩、快速測試套裝等。

議員郭玲麗亦考慮到第5波疫情仍然複雜多變，建議當局應按風險及疫情最新發展，分階段有序復課，如先讓高年級或高接種率組群先恢復授課。她又指，目前學校所遵照教育局及衞生防護中心的2套最新《健康指引》，最後更新日期已是去年底及今年初的事，建議當局應盡快更新，讓學校有指引可依。