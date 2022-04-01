訛稱轉數快付款購大批生果　警拘2男女起贓

警方於3月23日至31日，先後接獲4名事主報案，指早前有疑犯經社交媒體向事主訂購大批不同的批發生果，疑犯聲稱以轉數快形式付款並將虛假的付款截圖傳送給事主。

事主相信貨款已收妥，並將貨物交付給疑犯安排的運貨司機。事主其後發現戶口並無收到貨款，隨即報案。案中涉及的貨物金額總值約12萬港元。案件列以欺騙手段取得財產，交由油尖警區跟進。

油尖警區刑事調查隊人員經情報分析及深入調查後，今日(4月1日)在荃灣楊屋道永華工業大廈地下進行埋伏行動，當場拘捕一名44歲姓趙本地男子及檢獲一批生果，並於上址大廈其中一單位拘捕一名27歲姓趙本地女子，於單位檢獲相信與案有關的生果。被捕男女已被扣留調查。

警方呼籲商販，切勿輕信於網上購物付款的人，如交易以轉數快或支票形式進行，需提高警覺及確定收妥貨款才發貨。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人以欺騙手段，不誠實地取得屬於另一人的財物，即屬違法。以欺騙手段取得財產是刑事罪行，一經定罪，最高可判處監禁10年。市民切勿以身試法。