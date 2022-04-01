袁國勇稱如港人打齊3針疫苗　12月或可恢復正常生活

香港第5波新冠疫情已造成逾7,000人病亡，其中近9成死者沒打或只打了1針新冠疫苗。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇近日接受內地傳媒訪問時提到，本港當務之急是提高疫苗接種率，特別是加快長者接種速度、實現安老院舍的「疫苗全覆蓋」。他認為如果每個符合條件的市民都打齊3針疫苗，建立抗疫韌性後，香港有可能在7月前後逐步開放，直至12月或可以恢復正常生活。

袁國勇表示，香港的長者接種率太低，是「防疫出事最主要的問題」。他認為，香港錯過了為長者接種的最佳時機，現在必須和時間賽跑，目前最重要的任務，是幫所有長者完成疫苗的全程接種，否則死亡率會繼續上升。他判斷，如果香港市民的疫苗接種率超過95%，以及社區因感染Omicron病毒產生暫時性的群體免疫時，疫情就會大大紓緩。

談及未來疫情的變化趨勢，他認為出現新一波疫情的風險較高，並解釋指，因為人們血液裏的中和抗體一般會在6至9個月後大幅下降，若彼時誕生新的變異病毒，或由境外輸入個案導致社區隱性傳播，極易引發新一輪疫情，亦即是所謂的「後疫苗浪」。不過，他認為面對新一波疫情前，只要接種了3劑疫苗，或者已經感染並痊愈的人則不需要太過擔心。

袁續指，接種疫苗後，血液中的T淋巴細胞會認得相關病毒，他日再接觸到類似的病毒，則可產生免疫反應，攻擊感染的細胞，以預防重症。他表示，由於T淋巴細胞認得病毒中變化不大的結構性蛋白，因此即使出現病毒變種，亦不會影響其保護率。如果每個符合條件的市民都打齊3針疫苗，建立抗疫韌性，香港有可能在7月前後逐步開放，直至12月，應該就可以恢復正常生活。

他又提到，內地與香港在傳染病防治等公共衞生領域早已建立合作機制，互補性極強。內地近年醫療發展迅速，特別是在基礎醫學及硬件資源等方面投入巨大，有很多優勢是香港所缺乏的，如針對新發性傳染病的研究等領域，內地實力更已超越香港。他認為，香港應該借鑑內地的抗疫經驗，並與內地分享新的資訊。

另外，港府表示新一批約30萬劑由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，已於今日付運抵港。