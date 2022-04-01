政Whats噏：錄製抗疫主題曲　社福界冀港人憑歌彼此照應

為鼓勵市民繼續做好防疫工作，「香港社福界聯合抗疫大行動」(下稱大行動) 早前邀請多位來自不同社會界別嘅人士，聯合錄製該組織嘅抗疫主題曲《互勉同行》，今日(1日)起正式通過多種渠道播放並舉行線上記者會。「大行動」指社福界一直服務市民、造福社會，今次製作抗疫主題曲之後，亦將繼續籌集物資，整合社福機構特色服務資訊，務求擴大服務令更多巿民受惠。

有份出席今早線上記者會嘅英皇集團執行董事楊政龍(Alex)，佢話當「大行動」邀請英皇集團參與今次活動時，佢哋即欣然答允，並透過「英皇慈善基金」全數支持主題曲製作費用，亦即時得到「歌神」許冠傑先生授權，改編佢嘅經典歌曲《同舟共濟》，邀請填詞人為歌曲譜上新詞，錄製呢首由20位不同社會界別嘅人士一齊合唱嘅主題曲。Alex話十分榮幸可以出一分力，希望呢首歌可以勉勵香港市民眾志成城、上下一心，共同走過疫境。佢又話疫情雖然嚴峻，但巿民只要彼此支持，互相照應，香港一定可以重展笑顏。