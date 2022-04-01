「防疫服務包」明起送到戶　下周四設90派發站供市民補領

港府今日(4月1日)宣布，約350萬個「防疫服務包」的包裝工作已經順利完成，當局將於明日(2日)早上10時起，每天上午直至傍晚陸續向全港住戶免費派發，目標是在7天內完成派發工作。當局表示會讓最有需要的人士盡快獲得防疫物資，優先向基層市民，如「三無」大廈和劏房住戶派發「防疫服務包」，並陸續向其他居民派發。

在逐家逐戶派發的部分，如到訪不遇，派遞工作人員會留下通知書，住戶可憑通知書在第2階段領取「防疫服務包」。各區民政事務處將第2階段，即下周四(7日)至本月13日，於全港18區設立約90個補漏拾遺派發站，供未能獲派或到訪不遇之市民領取「防疫服務包」。

「防疫服務包」主要透過多個渠道派發，無需輪候或登記，包括由房屋署和房屋協會向轄下公屋住戶派發；私人屋苑方面，主要會透過業主立案法團、其他業主組織及物業管理公司向住戶派發；至於「三無」大廈及基層家庭將透過義工及公務員直接逐家逐戶派發；而鄉議局和鄉事委員亦會協助當局，向鄉郊和偏遠地區住戶派發；另當局會透過非政府機構向無家者派發。