深圳昨運逾66萬噸物資抵港　陸路口岸揭1跨境司機染疫

第5波新冠肺炎疫情持續，為減低疫情外溢的風險，本港各陸路口岸由上月20日起開始陸續安排專人為跨境貨車司機進行快速核酸檢測。運輸及房屋局今日(4月1日)表示，昨日(3月31日)共進行了1,713次快速核酸檢測，當中發現1宗初步確診個案，運輸署已將個案通知衞生署以作跟進。

為保障內地供港物資供應穩定，港府早前與廣東省及深圳市政府合作，設立不同途徑的運輸鏈，除陸路運輸外，現時水路及鐵路運輸亦已投入服務。根據內地當局的資料，深圳市昨日經水路運輸跨境物資約6,610個標箱，約32,350噸貨物，其中生鮮食品類約20個標箱(約160噸)，非生鮮類約6,590個標箱(約32,190噸)。

深圳市3個港口自今年2月18日開航至昨日為止，總共運輸跨境物資約92,030個標箱，約665,340噸貨物，其中生鮮食品類約1,070個標箱(9,580噸)，非生鮮類約90,960個標箱(655,760噸)。至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主，昨日有6個標箱共15噸物資運抵香港。自上月2日開通以來，截至昨日共運載1,370多噸包括新冠病毒快速抗原測試包及防護服等抗疫防疫物資到港。

目前深港已設有3條水路運輸路線，分別從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；以及從招商局港口(華南)營運中心(深圳媽灣港、蛇口港及赤灣港碼頭)到香港內河碼頭等設施。連同廣東其他城市的水路運輸路線，包括從廣州蓮花山港、中山黃圃港及珠海斗門港到香港屯門珠江碼頭等，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。

另外，商務及經濟發展局今日表示，目前經中央協調採購並已接收的快速抗原測試包超過2.3億份，不同消毒用品及個人保護裝備亦已到港，包括逾3.6億個N95、KN95、外科及手術口罩，以及超過5,500萬件其他保護裝備包括全身防護衣、保護袍、保護眼罩等；另有60萬盒抗疫中成藥，絕大部分已被分發；另已接收超過160萬部血氧儀。