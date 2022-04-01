專揀新界北區地盤盜竊　3越南漢落網揭涉13案掠財逾130萬元

起回一輛套上假牌的客貨車。

元朗警區關注近月於區內發生的地盤盜竊案件，經深入調查及情報分析，鎖定一個活躍於新界北區的地盤盜竊集團。元朗警區刑事部及元朗分區特遣隊人員，於3月30日晚上展開拘捕行動，於元朗區一停車場內拘捕3名年齡介乎36至40歲的越南籍男子涉嫌「盜竊」。

警員於現場起回一輛套上假牌的客貨車，價值約2.5萬港元。經查核後，證實該客貨車較早前於葵涌區報失。警方相信賊人利用這輛客貨車進行地盤爆竊活動，用作運載盜竊得來的贓物。人員其後在元朗區一貨倉內，起回另一輛於3月27日被盜的吊臂車，價值約60萬港元。

經警方深入調查，被捕男子懷疑涉及今年1月至3月於新界北區內發生的至少13宗地盤盜竊案件，涉及財物總值超過港幣130萬港元。警方相信，是次行動已瓦解一個活躍於新界北區的地盤盜竊集團。該盜竊集團分工細緻，會先安排賊人偷車並進行踩線。在鎖定目標地盤後，賊人就利用盜竊所得的車輛於深夜至凌晨時間進行犯案。被捕男子已被扣留調查。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

警方重申，盜竊罪是嚴重罪行，一經法庭定罪最高可被判監10年。警方呼籲，地盤或建築公司，必須加強保安措施，並考慮安裝防盜系統，例如一些高質素閉路電視。存放於地盤的物品要小心鎖好，以免讓賊人有機可乘。