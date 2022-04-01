和合石火葬場增建兩火化爐　下周四起提早投入服務

本港受第5波新冠肺炎疫情影響，累計病亡數字已超過7,000人。食物環境衞生署(食環署)今日(4月1日)表示，為紓緩市民對火化服務的迫切需求，該署轄下的和合石火葬場兩個新建成的火化爐，將提早於下周四(4月7日)起投入服務，現已接受預約火化申請。

食環署發言人表示，當局早前已將每日可供預約的火化時段大幅增加至約300節，以應付近日急增的火化服務需求。和合石火葬場新建成的7號及8號火化爐亦將提早於下周四投入服務，每日合共可額外提供22節火化時段。

食環署又指，其轄下所有火葬場會於清明節當日(4月5日)繼續提供火葬服務，屆時將有靈車、送殯行列車輛及送殯人士前往火葬場一帶辦理先人身後事。市民應留意當日於各火葬場一帶實施的特別交通及運輸措施。除靈車、殯葬商的車輛、送殯行列車輛及特許車輛外，其他車輛於特別交通及運輸安排實施期間，均不准駛入食環署轄下的火葬場。

發言人亦提醒掃墓人士，必須遵守各項防疫規例，不得於墳場、骨灰安置所及紀念花園進行多於2人的群組聚集（共住的同一戶人除外）活動，並須於公眾地方佩戴口罩。