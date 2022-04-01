快測包投訴20多天飆178宗　共錄226宗涉款近15萬

新冠肺炎快速測試漸成為市民現時檢測的主流方法，近日確診人數當中，不少是經快速檢測平台呈報的個案，但市民購買快速測試套裝時仍要多加留神。消委會截至昨日(3月31日)共接獲226宗有關快速抗原測試包的投訴，涉款近15萬港元，由截至3月8日的48宗投訴急升，短短23天便增加178宗投訴。

該226宗有關快速抗原測試包的投訴中，有152宗涉及延誤送貨的問題，有25宗為貨品質素的投訴，與銷售手法及數量的投訴各佔12宗。涉及總金額為148,886港元。

消費者委員會早於上月推出的快速抗原測試包認可名單搜尋器，並於今日(4月1日)更新名單，新增澳洲、新加坡及澳門的認可測試包名單。消委會又將搜尋器改名為「不同地區認可的快速抗原測試包名單搜尋器」。

消委會由今年1月14日起至上月8日接獲48宗有關快速抗原測試的投訴，當中涉及送貨及產品質素的投訴較多，其後消委員推出搜尋器，涵蓋了香港、內地、歐盟，同美國的認可測試包名單，方便市民參考及選購合乎標準的快速抗原測試包。消委會指，將會定期為搜尋器更新資料外，為消費者提供更多資訊，安心選購快速抗原測試包。