涉多宗確診個案　今增25廈納入強檢名單

因應多宗新冠肺炎確診個案，再有25個指明地方被納入強檢名單！政府今日(4月1日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該些地方的人士，須於明日至後日(4月2日至4月3日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求。換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他陽性個案沒有分別。

涉事的地點如下：

1.天水圍天恒邨恒富樓

2.葵涌石蔭東邨蔭裕樓

3.上水清河邨清譽樓

4.沙田博康邨博泰樓

5.沙田禾輋邨康和樓

6.馬鞍山恆安邨恆峰樓

7.屯門山景邨景安樓

8.大圍美林邨美桃樓

9.九龍城德朗邨德瑞樓

10.大埔明雅苑明欣閣

11.屯門欣田邨俊田樓

12.屯門良景邨良俊樓

13.牛頭角牛頭角下邨貴月樓

14.粉嶺欣盛苑欣悅閣

15.大埔太和邨翠和樓

16.藍田平田邨平仁樓

17.秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓

18.牛池灣彩虹邨白雪樓

19.天水圍天慈邨慈屏樓

20.大圍新翠邨新明樓

21.青衣長青邨青松樓

22.葵涌荔欣苑荔采閣

23.將軍澳尚德邨尚義樓

24.筲箕灣耀東邨耀華樓

25.葵涌葵俊苑葵裕閣