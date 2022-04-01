的士或加價最高26%　政府擬引新制度規管服務質素

新冠肺炎疫情底下，市民揾食艱難，而交通費將再有增加。港府表示正考慮的士加價申請，市區、新界及大嶼山的士申請平均加價20%至26%，並會提出引入新的規管制度，要求現有的士組成車隊，向運輸署申請相關營辦商車隊牌照，從而監管的士服務質素。

政府稱，在審視業界營運數據後，同意現行收費水平或難以維持的士營運的財務可行性，但仍需考慮市民接受程度、乘客意見，及其他公共交通工具收費等因素，再向行政會議提供建議。考慮到市民或有不同出行需要，港府建議修例將的士乘客上限，由5人增加至6人，又建議引入的士司機違例記分制及兩級制罰則，同時提高利用汽車非法出租或取酬載客的罰則。

至於提出引入新規管制度方面，當局指出，車隊在新牌照下，需透過電子預約程式提供網上預約服務，並讓乘客對司機表現進行評分或投訴，以回應公眾對的士服務質素的關注，而的士須配備全球定位系統、無線上網，以及電子支付等設備；車隊亦須有一定數量提供輪椅上落之的士。

為鼓勵的士業界申請新牌照，運輸署會准許車隊自行設計車身及標記，再經署方批准，在機場和口岸劃定等候區予提供預約的車隊；而車費方面，政府建議車隊的士與普通的士按照同一收費表收費，同時亦可收取額外預約費。