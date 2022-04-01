政Whats噏 : 聯同慈善機構派送物資　入境處走在抗疫最前線

入境處處長區嘉宏(右一)、仁濟醫院現屆主席葉恭正(右二)及上屆主席黃楚淇(左一)，一齊將抗疫包送到公屋長者手上。

入境事務處由疫情爆發至今，靈活調配人手支援及配合多項抗疫工作。今日(1日)入境事務處就聯同仁濟醫院合辦派送抗疫包活動，處長區嘉宏更率領多位同事，與仁濟醫院嘅支援抗疫團隊，攜手將抗疫物資送往基層家庭同長者居所。

有份參與是次活動嘅入境處高層，仲有副處長郭俊峯、助理處長戴志源、入境事務學院院長康凱等。區嘉宏指作為紀律部隊嘅入境處一直走在抗疫最前線。喺疫情初期就已協助身處內地及海外嘅港人平安返港，又派同事參與個案追蹤辦公室嘅工作，以及封區強檢等行動。因應第5波疫情，入境處亦派出超過900位同事於青衣、新田及洪水橋三個社區隔離設施工作，並同時成立關愛隊，以照顧有特別需要嘅人士，如長者ヽ小童ヽ殘疾人士同少數族裔等，務求入住人士安心隔離，早日康復。

此外，入境處人員亦為內地專家及支援人員處理來港嘅出入境安排，冀盡快遏止疫情，確保香港市民生命安全同身體健康。

至於今日派發嘅抗疫包，內裏就包括維他命C、消毒搓手液、快速檢測劑、口罩、保健湯包及乾糧等實用物資。仁濟醫院董事局主席葉恭正就話，好高興同入境處合作，並衷心感謝區嘉宏處長、各位長官及人員嘅落力參與。未來亦將會繼續與不同嘅政府部門及單位合作，齊心抗疫。