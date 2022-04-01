漁護署下周一起恢復大部分服務　包括狗隻打針及申領牌照等

第5波新冠肺炎放緩，漁農自然護理署今日(4月1日)宣布，將於下周一(4月4日)起恢復大部分公共服務，其中包括位於長沙灣政府合署的牌照服務及接待櫃位、荃灣青山公路388號中染大廈的海岸公園辦事處。另外，除已用作動物檢疫設施的新界南動物管理中心外，漁護署轄下動物管理中心提供的狗隻接種狂犬病疫苗及申領狗隻牌照服務，將於同日起恢復正常運作。

至於香港濕地公園、8間郊野公園遊客/教育中心、8間香港地質公園遊客中心、海下遊客中心及瀕危物種資源中心，以及郊野公園所有燒烤及露營地點，會繼續暫停開放，直至另行通知。

基於公共衞生考慮，漁護署呼籲市民進入戶內設施前，須遵從相關的防疫措施，包括佩戴口罩、使用「安心出行」流動應用程式、接受體溫檢測及使用酒精搓手液消毒雙手。郊遊人士亦應遵守社交距離措施、保持個人、環境衞生，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾自己帶走」。