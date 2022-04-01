九龍城唐樓單位闢地下竹館　警拘女主持及5賭客

九龍城警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日(4月1日)傍晚約6時半突擊搜查打鼓嶺道47號一個唐樓單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲4副麻雀、2張電動麻雀枱及約1,600港元賭款。

行動中，警方拘捕一名姓張(56歲)女子，涉嫌「經營賭博場所」，另有5名男女(46至68歲)涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時懷疑違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員已分別向他們提出檢控或發出定額罰款通知書。所有被捕人士現正被扣查。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。