警方將軍澳打擊非法駕駛電動車　2日拘11男女

將軍澳警區發現近日與電動可移動工具有關的交通意外有上升趨勢，警方前日(3月31日)及昨日(4月1日)一連兩日於康城路、環保路、唐俊街、至善街、將軍澳工業邨及調景嶺一帶進行打擊非法駕駛電動可移動工具行動。

行動中，警員共拘捕9名男子及2名女子，年齡介乎28歲至53歲，他們分別涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」等罪名。行動中，警員共檢獲6部電動單車及5部電動滑板車。

警方提醒市民，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。警方呼籲市民及外送工作從業員應遵守相關法例，切勿以身試法。將軍澳警區亦會繼續在區內進行類似的突擊行動，以保障其他道路使用者的安全。

警方將繼續不定時不定點採取突擊行動，調配軍裝及變裝人員打擊上述非法行為。