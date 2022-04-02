港府續賦權醫生今起至4.15　要求疑染新冠者限時強檢

政府今日(2日)引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》，繼續賦權註冊醫生於今日至本月15日的14天期間內，強制任何按其臨床判斷，懷疑已染上新冠肺炎的人士接受檢測，並就相關指明刊憲。

在指明期間內，如註冊醫生於專業診治過程中，按臨床判斷懷疑某人已染上新冠病毒，該醫生可發出書面指示，規定該人接受病毒檢測。收到書面指示的人士應在指示發出日期的2天內完成檢測。

根據專家建議，對有症狀的病人進行強制檢測，可有效抑制病毒傳播，達致早發現、早隔離、早治療。為繼續控制疫情，政府認為有需要繼續透過醫生協助，盡早識別可能受感染的人士。

政府會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從強制檢測指示。任何相關人士如未有遵從強制檢測指示即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處第4級罰款，即2.5萬港元，及監禁6個月，而解除有關法例責任的定額罰款為1萬港元。有關人士並可能會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令可處第5級罰款，即5萬港元，及監禁6個月。

政府各部門相關人員獲賦權執行第599章《預防及控制疾病條例》下的若干職能，包括在有需要的情況下要求個別人士提供資料。任何人士如未有遵從有關提供資料的要求即屬犯罪，可處以第3級罰款，即1萬港元。