旅行社推小包團試水溫　惟客人擔心返港難

疫情令港人被困在港兩年多，隨着不少國家放寬旅客入境限制，不少港人趁抵港檢疫日減至7日後，紛紛部署到外地「鬆一鬆」。有旅行社推出2人成行的「小包團」，可到泰國、日本等地，團費2.5萬至3.5萬港元，有導遊跟進行程，行程可以微調，負責人形容似「半自遊行」，有市民認為行程吸引，惟現時檢疫酒店供應緊張，擔心「出去容易返嚟難」，業界則認為舉辦跨境團有難道，會先等待4.20起續步復辦本地遊及公海遊。

本港昨起取消9個國家的禁飛令，亦縮短了外地回港的酒店檢疫日數。綜觀亞洲多國，泰國、南韓、新加坡等已續漸放寬旅客入境限制，已打針的旅客甚至能夠豁免檢疫，令部分港人心動。縱橫遊推出5個「小包團」，2人成行，包括泰國、日本、西歐及東歐，價格為2.6萬至3.5萬港元，10至14日的行程包食宿及交通，並安排1名領隊隨團，港人只須符合當地入境要求便可報團。以泰國為例，14日行程遊歷曼谷、芭堤雅等4地，全程享高檔酒店及膳食，索價約2.3萬港元起，旅客只需接種最少兩劑新冠疫苗便豁免檢疫。

原打算近期自由行外遊的李先生說，小型旅行團頗吸引，團費索價不算高，但擔心回港安排，現時檢疫酒店供應緊張，「出去容易返嚟難」，需時再了解行程及有關安排。縱橫遊執行董事袁振寧亦稱，雖然「小包團」已收到過百人查詢，但暫時僅有零星查詢者有意隨團出發。客人普遍擔心航班不足及回港安排，他相信最終成團數量有限，推出旅行團僅「試水溫」，為業界重面復甦踏出一步。

袁又說已與部分相熟的檢疫酒店了解房間安排，希望互相配合，助客人預訂檢疫酒店。稍後更會推出南韓、新加坡等已放寬入境限制地方的旅行團，不會等完全清零才行動。旅遊界議員姚柏良則認為，跨境團依然受到入境限制，未必有太多「打工仔」有時間及成本外遊，業界仍等待本港放寬防疫限制後，能先復辦本地遊、公海遊。