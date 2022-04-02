核准分區計劃大綱草圖　為堅尼地城摩星嶺發展重建提供指引

行政長官會同行政會議核准堅尼地城及摩星嶺分區計劃大綱草圖，城市規劃委員會發言人說，該核准圖提供法定土地用途規劃綱要，為堅尼地城及摩星嶺地區的發展及重建提供指引。

規劃區的面積約為172公頃，位於港島的西北端，分別以卑路乍灣及硫磺海峽為其西北兩面的天然界線，東止山道及薄扶林道，南達摩星嶺道。

該核准圖載有堅尼地城及摩星嶺分區計劃大綱草圖所作出的修訂，主要涉及刪除七號幹線的過時路線及擬議的港鐵西港島線鐵路路線和車站，以及把科士街一幅用地改劃為休憩用地及綠化地帶。

在各個發展用途地帶訂定建築物高度限制，並在某些用地指定建築物間距及建築物後移規定；修訂工業地帶的《註釋》，增加現有工業樓宇進行整幢改裝作改變用途的彈性；改劃數幅用地，以反映現有和已規劃的發展及堅尼地城西部的土地用途檢討結果。

以及落實法庭就兩宗司法覆核個案的裁決，考慮多項建築和設計指引、准許發展密度和土地用途、空氣流通和城市設計等影響後，就區內的建築物高度及建築物間距等發展限制作出檢討。