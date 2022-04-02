反黑組巡查灣仔2樓上吧　負責人涉違規營業被捕20客罰款

灣仔警區反三合會行動組聯同港島反三合會行動組探員，昨晚(1日)於區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，針對區內領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

探員巡查期間，發現告士打道229至230號一樓上酒吧正在營業，酒吧內一名32歲姓劉男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕；另外，在場的2男3女顧客，年齡介乎27至32歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），探員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，探員亦發現謝斐道460-462號一樓上酒吧正在營業，酒吧內一名34歲姓黎男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕；另外，在場的10男5女顧客，年齡介乎25至43歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），探員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。