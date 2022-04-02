東方日報A2：英再爆Omicron變種　第6波來勢兇　港防疫穿窿

第5波疫情重創香港，迄今感染個案逼近120萬宗、死亡個案亦近8,000人，惟一波未平，一波又起！港府昨日解除9個國家來港航班的禁飛令，獲「鬆綁」之一的英國隨即傳來新變種病毒的消息，當地衞生部門證實，已發現超過700宗感染Omicron病毒株的新亞種「XE」病毒個案，其傳播率比現時本港流行的BA.2型再高近一成。本港衞生防護中心指，早在2月初，已有兩名從荷蘭到港的旅客被發現病毒樣本屬Omicron新變異株。傳播力更強的新病毒會否隨着禁飛令解除再度來港叩門？本地專家認為，需時間了解新病毒株的變種特性，若病毒具「免疫逃逸」力，香港難免海嘯式爆發的危機。本港庸官卻仍如在夢中。

英國衞生安全局日前通報世界衞生組織，經過分析當地的新冠病毒株流行情況後，發現3款新變種混合體，分別為「XD」、「XE」及「XF」型。疫情大流行下，不同新冠病毒株重組非罕見，一般而言，絕大多數重組毒株因在傳播上並不具優勢，會逐漸自然消亡，但英國的報告卻指，XD及XF暫未有在當地流行；不過，由兩個Omicron亞種，包括BA.1及本港現時流行BA.2混合而成的XE，卻可能成為潛在危機，其初步數據已顯示，XE的傳播率比起BA.2還要高出9.8%。

當地追查指，Omicron新合成病毒XE自今年1月19日首次發現後，至3月22日，英國已發現763宗確診個案，單計英格蘭亦有637宗XE，雖然佔總個案不足1%，但已開始有社區傳播迹象。令人憂慮的是，除了英國，以色列及泰國亦發現零星XE病例，顯示該病毒已在不同地區散播。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨回應傳媒查詣XE時更透露，早於2月初，兩名赴港旅客的病毒株已被香港大學的隊伍驗出有異，但新病毒並沒進入社區。衞生署補充，該兩名分別21及22歲的旅客從荷蘭到港，據港大的全基因組測序分析，兩個案均帶有Omicron BA.1-BA.2複合變異株，但並非Omicron XE。

新變種病毒於英國蠢蠢欲動，港府卻自昨日起放寬對英國及其餘8地的禁飛令，會否引爆另一波疫情？張竹君表示，世衞正研究此新變種病毒，是否確有更多傳播力或會否增重病情，但仍需時分析，之後要看其他有相關個案國家的研究，當局亦會密切注視新病毒會否對本港有風險、是否特別改變之處等，內外防疫措施會再隨之改變；而現時的輸入個案均有做簡單病毒基因排序，政府化驗所亦會再抽樣做完整基因排序。

呼吸系統科專科醫生梁子超解釋，通常較大潛在危機的變種病毒，是動物流行品種興人類流行品種的混合體，因人體通常正常不會有對動物的病毒有抗體；而是次組成XE的兩種Omicron亞種，均是在人類之間流行，就本港而言，很多人已從感染或接種疫苗中取得類近抗體，考慮到BA.1及BA.2的入院率差不多，相信即使XE傳播率更強，也未必會造成如今波疫情般大爆發。

不過，如XE有特別變種之處，令人類的抗體失效，出現「免疫逃逸」的話，就可能會海嘯式爆發。他提醒，政府要做好輸入個案的基因排序，盡快發現XE會否有任何變種地方會出現大問題，而且檢疫酒店亦要做好新舊旅客分層，避免令新病毒有機會傳播。

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