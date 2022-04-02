防疫服務包今起派發　下周四設90補領站

政府今早(2日)10時開始派發「防疫服務包」，被外界質疑欲利用內含的快速檢測套裝進行「全民快測」，取代暫緩的「全民強檢」。派發行動首階段會讓最有需要的人士盡快獲得防疫物資，義工會向「三無」大廈和劏房住戶派發防疫包，如上門時沒人在家，派遞人員會留下通知書，讓相關住戶可憑通知書在第二階段到指定地點領取。其他住戶則由不同部門及機構派發。

當局表示，派發時間由每天上午至傍晚，目標是在7天內完成。房屋署和香港房屋協會會向轄下公營房屋住戶派發；業主立案法團、其他業主組織及物業管理公司則向私人屋苑住戶派發；鄉議局和鄉事委員會向鄉郊和偏遠地區住戶派發；非政府機構則向無家者派發。

到第二階段(4月7日至13日)時，各區民政事務處會在全港18區設立約90個補漏拾遺派發站，讓未能透過上述途徑領取防疫包的市民領取。

「防疫服務包」內會有20個快速抗原測試包、20個KN95口罩、抗疫中成藥等。