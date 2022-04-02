許樹昌認同Omicron變種XE傳播力強　憂復活節人流增令疫情反彈

本港第5波疫情未平，迄今感染個案逼近120萬宗、死亡個案達7,732宗，而昨日(1日)獲解除9個國家禁飛令之一的英國，爆發超過700宗Omicron病毒株的新亞種「XE」病毒個案，傳播率較現時本港流行的BA.2型再高近1成。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌乞早(2日)在電台節目認同指，依英國1月份至今出現的變種XE個案分析，傳播率確實提早，世衞正在密切。另外，他擔心在復活節公眾假期，市面人流增加，人群聚集引起疫情反彈風險。

許表示，西歐在1月份出現另一種Omicron變種XD病毒，現時暫未成為強勁的流行品種，解釋病毒一定有機會變種，但接種疫苗後提供的T細胞功能可避免重症，故本港專家小組下星期會開會，討論是否要開打第4劑疫苗，他相信第3針與第4針多數會相隔3至6個月。

他又提到，根據數學模擬推算，本月底的確診個案或會回落至3位數，關鍵是會否在3位數徘徊，如果情況持續就令人擔心，可能要做全民強檢。他又認為，6至7月份放寬口罩令的機會很微，除非下半年有第二代的針對性疫苗，保護力較強，到年尾才有可能考慮放寬口罩令。

另外，許樹昌指目前不少確診患者都沒有呈報感染，難以準確推算死亡率，因此當疫情去到「水尾」時，可以透過大學的實驗室驗血，驗出自然感染新冠病毒的特別抗體。他引述統計學的專家估計，本港整體有5至6成人受感染，只需大約1,000人參與驗血就可以推算到自然感染的情況，但必須覆蓋不同的年齡層，所以最好是邀請整個家庭參與。