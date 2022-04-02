社聯指長者上門接種服務不似預期　2成登記打針者臨時甩底

本港新冠疫情嚴峻，當中尤其長者屬高風險的一群，香港社會服務聯會與醫學組織聯會早前合作，為居家老人和殘疾人士提供外展疫苗接種服務。社聯行政總裁蔡海偉今早(2日)在電台節目表示，上月21日開展的「疫苗易」家居接種計劃，至今外展隊為約700名長者及有需要人士接種由內地研發的科興疫苗，承認接種數字較預期少。

蔡表示，有約1至2成已登記打針的人士，臨上門時基於不同原因臨時取消接種，包括當日快速檢測呈陽性、血壓太高、長者自己或家人感到憂慮等；亦有少量個案是家人之間有不同意見，某位家人為長者登記接種，但打針當日是另一位家人在場，並表示對接種疫苗有憂慮。

他指出，「疫苗易」推行至今收到約7,000人登記接種，其中3,000多人是由社會團體轉介，約4,000人是自行致電熱線電話登記，社聯的目標是本月底為所有報名人士接種第1針疫苗，8月底至9月打齊3針。他又指現時每次上門接種需要用30至45分鐘，會研究加快流程，例如在集齊更多同一幢大廈的登記人士，在同一天接種。