疫情下壓力爆煲　紅十字會接逾萬宗求助　提供食物及心理支援

疫情稍為放緩，但確診數字仍然高企。香港紅十字會行政總裁蘇婉嫻今早(2日)在電台節目表示，在疫情高峰期間接獲大量求助個案，尤其是長者、缺乏支援的殘疾人士、長期或者嚴重病患的人士等，其中「香港紅十字會抗疫同行熱線」已接聽逾萬個來電，提供心理輔導和抗疫支援予有需要人士。她建議市民家中應常備3至4天的物資，以免居家檢疫時遇困難，又指長者在疫情下長期困在家，易有情緒壓力，籲多關心身邊長者。

蘇表示，紅十字會早前設立了「香港紅十字會抗疫同行熱線」，為市民提供防疫措施資訊、心理支援，及其他社會服務資訊，熱線由2月21日開始，截至現在已接聽逾1萬個來電，除了提供健康和抗疫資訊外，紅十字會亦有提供超過百次心理支援，並將食物、檢測包、防疫物品等，送予超過6,000位確診的弱勢家庭，當中包括無親友支援的獨居長者或兩老家庭、缺乏支援的殘疾人士、長期或者嚴重病患的人士，或確診者是家中唯一的照顧者。

她認為，本港抗疫已逾2年，雖不知疫情何時才會完結，但人人都應有備災意識，由於現時疫情還未完全減退，每個人都應該做好準備，雖不至於要囤積物資，但亦建議市民家中應常備3至4天物資，包括食物、應急藥物和防疫物品等，如果有需要在家中隔離，亦可有所儲備，同時需預先和親友溝通，有需要時可互相支援。

此外，蘇提醒市民需要關心身邊人，尤其長者。蘇指出大部分長者未必經常上網留意資訊，所以要多點和他們講解疫情的資訊，讓他們具備應對疫情的能力，不會過分擔心，同時亦應保持日常生活的興趣和習慣，以紓緩在疫情下的緊張情緒。