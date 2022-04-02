叫市民連撩3日鼻做快測　政府死撐非取代全民強檢　冇推行時間表

政府今日(2日)開始派發內含快速檢測的「防疫服務包」，被質疑以「全民快測」來取代「全民強檢」。行政長官林鄭月娥在記者會表示，希望市民於下周五起一連3天(8至10日)，每日做一次快速檢測，如果呈染疫就要在24小時內呈報結果。她指，本港單日確診雖有下降，但數字仍高企，認為現時可以進一步以更有系統要市民做快測，檢視全港感染情況，有利日後制訂抗疫措施，死撐今次做法並非取代全民強檢，但承認目前仍未有相關時間表。

林鄭表示，自從開放市民呈報快測結果後，至今累積110萬宗個案，37%屬有效呈報，總數42.5萬宗，她指過去一周呈報個人多於核酸檢測，故認為可用快測檢視一次，方便日後制訂計劃。她補充，全民3天快測非強制，又承認自願性質無辦法確保大家會做，而無確診人士不用呈報，但確診呈報後會有核查。

被問及快測或有人做假，林鄭指快測申報確診的人士，其中257宗核查沒有確診，涉虛假資料只有2宗，僅涉及1%。