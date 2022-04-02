柴灣圍封強檢部門通宵密做　環保署疑有特權半路閃人瞓夠再返工

政府圍封強檢行動持續，環保署職員卻被質疑有特權，可提早離場毋須「通頂」。政府昨日（1日）於柴灣翠灣邨翠福樓、翠樂邨翠祿樓作出限制與檢測宣告，進行圍封強檢行動。不過，東網接獲消息指，行動期間正當大多相關政府部門均要通宵工作時，有環保署職員卻在午夜12時便已離去，直至今早（2日）約7時半才回到圍封現場。環保署回覆東網時未有否認其相關職員曾離開圍封現場，僅指環保署每次進行圍封強檢行動前，會與各相關部門緊密聯繫，作出最合適安排。

政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午5時起圍封柴灣翠灣邨翠福樓、翠樂邨翠祿樓，居民需留在其處所接受強制檢測。不過，有消息指直到午夜12時，有份參與圍封行動的環境署職員表示已到下班時間，及後便離開該圍封場所，並聲稱會在今早7時再到場工作，引起其他通宵執行圍封行動工作的政府部門不滿。

消息人士表示，由於環保署職員在午夜後已離開，凌晨時分即便有居民落樓查詢，亦不得要領，直到今早約7時半才有一名環保署職員回到圍封現場，其他環保署職員及後才陸續回來。

環保署回覆東網查詢時表示，署方於每次進行圍封強檢行動前，會因應「受限區域」所處地點、圍封處所的人口等實際情況，與各相關部門緊密聯繫，作出最合適安排，並靈活調配人手，以期在最短時間內完成整個行動，盡量減低對圍封處所居民的不便。