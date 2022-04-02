最快本月推康復紀錄二維碼　痊愈者進入指定處所無阻

本港爆發第5波疫情後，單日確診宗數一度高達逾7萬宗，當局期間暫停發放安心出行風險通知，創新及科技局局長薛永恒今早(2日)在電視節目表示，上月底重啟安心出行風險通知後，已發出超過600張強制檢測通知，認為有一定效果。他又指，政府在本月或下月初會推出一個確診者豁免接種疫苗的證明，到時會有一個特別的二維碼讓康復者進入處所時使用。

薛表示，在確診宗數的高峰期暫停使用，是為免未能妥善運用有限資源，而因應疫情回落已重啟風險通知。他指由3月22日開始，已發出600多張強制檢測通告；而自安心出行用作發出強制檢測通告後，已發出1.8萬多張通告。收到通告的市民，可憑安心出行紀錄告知檢測承辦商，便可作免費核酸檢測。現時有40多萬市民以此方法進行檢測，並找到約2,000名確診者。

至於安心出行應否設實名制，他指安心出行與實名登記的疫苗通行證相通，若市民曾到訪風險較高的地方時，衞生署同樣可主動追蹤。另外，安心出行現在有780萬下載，在政府推動疫苗通行證和各界配合下，目前已有620萬人已接種疫苗，並上載紀錄到安心出行。而疫苗通行證有實名登記及聯絡方法，市民到風險較高地方例如指定處所、食肆，展示二維碼予食肆掃描及記錄，已可進行主動追蹤。