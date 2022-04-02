制訂未來運輸策略藍圖　陳帆倡引入自動駕駛

運輸及房屋局局長陳帆今日(2日)發表網誌表示，香港目前公共交通系統每日處理約超過1,200萬出行人次，面對新發展區人口急劇增長、市民出行習慣改變、私家車數目不斷上升等問題，當局去年12月開展《交通運輸策略性研究》，全面審視並制訂直至2050年的運輸策略藍圖，應對未來運輸發展和需求，促進與大灣區接軌。

陳帆表示，《策略性研究》核心理念是「以人為本」，重點聚焦如何全面提升乘客的出行體驗，更有效地運用道路和基建設施。研究範疇有4個方針，包括提供以人為本及有效率的公共交通服務；充分利用有限的道路空間；提倡綠色運輸和主動出行模式作為健康生活的方式；把握機遇加強與大灣區其他城市的交通連繫。

研究的初步構思包括在適合位置，建設新一代運輸交匯樞紐，並改善乘客候車或轉乘環境的設施，如冷氣候車間、服務班次資訊等，同時提升個人化點對點交通服務、透過新科技充分利用有限道路空間，以及提升道路網絡的運載效率。例如引進智慧公路管理、自動駕駛及車聯網的普及化，並將交通計劃配合土地發展，促進香港融入大灣區「一小時生活圈」。

陳帆指，當局目標是在2023年下半年公布《策略性研究》的初步建議，並於2025年公布以2050年為規劃願景的運輸策略藍圖，希望研究中的運輸藍圖，令本港交通系統更「以人為本」，同時更安全可靠、環保高效。