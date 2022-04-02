雛妓初夜僅百元酬勞　涉賣淫集團5被告候訊　女主腦因貧血留院

警方日前瓦解一個操控未成年少女的賣淫集團，指他們以2萬港元出售少女的貞操，惟少女最終只獲分100港元。警方拘捕2男2女集團骨幹及1名嫖客，另尋獲4名被操控賣淫的少女。1名女主腦及2名男代理被控同1項控制他人而目的在於使他與人非法性交罪，案件今日(2日)在西九龍法院提堂，3人暫毋須答辯，女主腦因貧血留院未有到庭，她出院後將被帶到九龍城法院提訊，暫時由警方看管。

裁判官應控方要求，將案件押後至5月30日在九龍城法院再訊，以待警方作進一步調查，包括檢驗各被告的手機、為其他涉案未成年少女錄取口供、以及找出其他涉案嫖客等。2名男代理的保釋申請被拒，需還押懲教看管，其中1人將於4月8日作保釋覆核申請。

3名被告依次為鄭嘉華（29歲，助理工程督察）、司徒詠祖（19歲，地盤工人）及廖詩敏（37歲，無業）。他們被控1項控制他人而目的在於使他與人非法性交，指他們於2022年3月24日，在香港控制或指示女童X，意圖使該女童X與他人作出非法的性行為。鄭另被控1項管有兒童色情物品，指他於2022年3月31日，在香港管有15段兒童色情物品短片及600張兒童色情物品相片。

據了解，集團女主腦透過通訊軟件Telegram創立頻道，以「幼幼」、「學生妹」等字眼，配合性感少女照招徠嫖客。2名男代理主要負責招攬少女賣淫，以及接送少女到酒店與嫖客發生關係，女主腦則主要負責招引嫖客光顧。

案件編號：WKCC883/2022