應屆DSE考生涉冒警　串謀詐騙老翁43萬　案件押7.6再訊

1名應屆文憑試考生涉嫌於上月，串謀他人利用電話騙案以欺騙1名六旬翁的財產，學生更上門找該老翁，展示偽造的警察委任證並訛稱為香港警察，最終欺騙該名老翁轉帳約43萬港元至其他銀行戶口。事後老翁懷疑受騙並報案，警方拘捕該名學生，控告他串謀以欺騙手段取得財產及冒充公職人員2罪。案件今日(2日)於觀塘裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。裁判官把案件押後至7月6日再訊，以待警方進一步調查，期間被告獲准以現金加人事擔保共3萬港元保釋，並不得離港、每周到警署報到2次，不得擾騷事控方證人。

控罪指，報稱學生的18歲男子羅琛朗，於2022年3月28日與3月30日之間，與2名不知名男子串謀以欺騙手段，即虛假地表示受害老翁呂成渝於內地涉及洗黑錢案件，要求老翁將銀行戶口的所有存款轉去2個不名的銀行戶口內，否則其資產會被凍結，從而不誠實地取得老翁的43.4萬港元，意圖永久地剝奪上述財產。另一項控罪指，被告於同年3月28日，在將軍澳康城路1號領都1座某室假冒公職人員，即香港警務處的警員。

據悉，64歲事主早前接獲一名自稱為內地執法人員的疑人來電，指事主在內地涉嫌干犯刑事罪行，須向指定銀行戶口轉帳以協助調查。由於事主並不熟悉網上銀行事務，該名疑犯遂稱可安排在港人員到報案人的住所並提供協助。同日被告到達事主位於將軍澳的住所，事主其後在被告的協助下轉帳約43萬元至其他本地銀行戶口。

案件編號：KTCC 394/2022