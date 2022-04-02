政Whats噏：葉劉獻上第一次　全副武裝幫兩家庭清潔

第5波疫情喺前年疫情爆發以來，至今最嚴重嘅一次。但即使人心惶惶，各界更要同心抗疫。議員葉劉淑儀今日(2日)就喺社交平台facebook發文，指第一次參與家居清潔消毒工作，儘管周末天氣轉冷，亦無礙佢哋嘅抗疫工作。今日清早佢就應地區團體邀請，一齊探訪中西區嘅高樂花園及觀龍樓兩個家庭，並身穿全套保護衣，替其單位清潔及消毒。

葉劉提到，探訪嘅家庭當中，有部分家庭成員是殘疾人士。佢哋一行人準備好各種清潔工具及消毒裝備，即前往相關單位替其家居消毒。到場視察後，隨即緊閉窗戶進行霧化消毒，又使用消毒噴灑器徹底清潔。完成後再前往鴨脷洲西邨，會合黨友陳家珮及南區區議員林玉珍等幫手派發抗疫包，又指居民收到抗疫包後均表示實用及十分感謝。

葉劉又指，今日雖然忙碌，但過咗個非常充實嘅上午，最高興係學懂如何專業消毒及清潔家居。而今次係佢人生中第一次專業地清潔及消毒家居，覺得效果不錯，話稍後回家都教導家中外傭，徹底清潔及消毒家居，喺疫情下確保家居衛生。

另外，議員邵家輝同樣獻上第一次，尋日亦同義工們全副武裝到石排灣邨為公屋住戶提供免費家居消毒服務，並送上抗疫物資。佢形容霧化消毒過程其實不太難，300幾呎屋企，只需要10分鐘左右，味道也不難聞，但就會煙霧瀰漫，需要即時關閉窗戶焗住，又話自己屋企都未試過霧化消毒，有機會亦可以一試。